Тенісист Стаховський про футбольне Євро: "Вірю, що Україна пройде далеко. У нас прекрасна команда"

Своїми очікуваннями перед стартом ЄВРО-2016 поділився один з найкращих тенісистів України Сергій Стаховський. Будучи великим шанувальником футболу, він періодично ганяє м'яч проти Рафаеля Надаля і виходить на корт в парі з Сергієм Ребровим, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Як і будь-який уболівальник, я з нетерпінням чекаю початку ЄВРО-2016 і по можливості буду дивитися матчі. Побачити все, звичайно ж, не вийде, але найголовніше і цікаве постараюся не пропустити. Пріоритет - природно, збірна України. За нею я завжди стежу з особливою увагою, переживаю, вболіваю. Дуже хотілося б побувати на одному з матчів команди. Шансів, якщо чесно, небагато: у мене в цей період намічений дуже щільний графік виступів на турнірах в Німеччині та Англії. Але не виключаю, що утвориться вікно - і тоді неодмінно спробую вирватися у Францію. На перший поєдинок збірної точно не попаду, а от на другий або третій - може бути", - зазначив український тенісист.

На питання про те, який матч викликає найяскравіші спогади, як уболівальника, він відповів: "Домашній проти Північної Ірландії в кваліфікації ЧС-1998. Я тоді був ще хлопчиськом і вперше потрапив на заповнений майже під зав'язку "Олімпійський". Неймовірні враження! Особливо з урахуванням того, що зі мною трапився курйоз. Коли наші забили гол, який у підсумку став переможним, я від захвату застрибав, але, отримавши поштовх у спину, відлетів на кілька рядів нижче. На щастя, там мене все-таки впіймали, так що обійшлося без травм".

Говорячи про тенісистів, які грають у футбол, Стаховський зазначив: "Номер один у футболі серед тенісистів - це, мабуть, Надаль: технічний, пластичний, у нього дуже складно відібрати м'яч. Мені навіть здається, що Рафа цілком міг би стати професійним футболістом. Є у нього до ігрових видів спорту схильність. Втім, не дивно: у нього ж дядько в свій час досить довго і успішно грав за "Барселону".

А розмірковуючи про футболістів, які люблять теніс, зауважив: "Точно знаю, що в київському "Динамо" досить великих шанувальників тенісу. У їх числі - головний тренер команди Сергій Ребров. До речі, коли я в Києві, ми разом з ним виходимо на корт - в парі. Для любителя він грає на дуже хорошому рівні. Різкий, хитрий, відмінно рухається. Іноді дістає такі м'ячі, що залишається тільки дивуватися. Словом, небезпечний суперник".

На питання про фаворитів Євро, Стаховський зазначив: "Хоча у фіналах єврокубків цієї весни знову грали три іспанські клуби, назву збірну Німеччини. Вона добре і, що важливо, дуже рівно укомплектована, хоча Марко Ройса, напевно, німцям буде не вистачати. Головне полягає в тому, що у німецької машини, як правило, всі технологічно вивірено: і підготовка, і склад, і ігрові взаємодії. Вражають і результати цієї збірної на останніх турнірах. Починаючи з 2006 року вона незмінно або чемпіон, або медаліст першостей світу та Європи. Приголомшлива стабільність!"

А прогнозуючи виступ збірної України зазначив: "Для початку хотілося б вийти з групи. Ну а в плей-офф - як карта ляже. Не буду загадувати, але вірю, що Україна просунеться далеко. У нас чудова команда!"

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи-2016 пройде з 10 червня по 10 липня. Суперниками збірної України на груповому етапі будуть команди Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.