Суперник збірної України по Євро Німеччина замість травмованого Рюдігера заявила Та

Замінити Рюдігера покликаний 20-річний захисник "Байєра" Джонатан Та, повідомляє Football.ua з посиланням на Twitter Німецького футбольного союзу.

На рахунку Та всього один матч в складі збірної Німеччини. Дебют відбувся в недавньому товариському матчі проти англійців (2:3). Тоді молодий захисник після перерви замінив Матса Хуммельса.

У минулому сезоні гравець провів за "Байєр" 45 матчів у всіх турнірах і віддав дві результативні паси.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу пройде у Франції з 10 червня по 10 липня. За вихід з групи на континентальній першості німці посперечаються з Україною, Північною Ірландією і Польщею. Матч Україна - Німеччина відбудеться в найближчу неділю, 12 червня.