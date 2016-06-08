Гравець збірної Німеччини Рюдігер пропустить Євро

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер порвав хрестоподібні зв'язки правого коліна в першому тренувальному матчі у Франції і тепер пропустить Євро-2016, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Центральний захисник італійської "Роми" отримав травму в легкому тренувальному матчі, який німці провели на очах двох тисяч глядачів незабаром після прибуття на базу в Евіані. Рюдігер не зміг залишити поле без сторонньої допомоги, і найгірші побоювання тренерського штабу підтвердив лікар "бундестім" Ганс-Вільгельм Мюллер-Вольфарт.

Очікувалося, що в стартовому матчі групи С проти України, який відбудеться в неділю в Ліллі, 23-річний Рюдігер складе пару в центрі оборони Жерому Боатенгу. Ще один центральний захисник Матс Хуммельс присутній у заявці, але не зможе зіграти з українцями з-за пошкодження литкового м'яза.

За заявою збірної Німеччини, вона розглядає можливість виклику когось з гравців на заміну Рюдігеру.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи у Франції пройде з 10 червня по 10 липня. Матч Україна - Німеччина відбудеться 12 червня.