УЄФА оголосив склад збірної ЄВРО всіх часів

УЄФА разом з мерією Парижа і центром хіп-хоп культури La Place оголосила склад символічної збірної у будівлі столичної адміністрації, повідомляє на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій.

В цілому уболівальники віддали більше трьох з половиною мільйонів голосів.

До складу увійшли воротар Джанлуїджі Буффон (Італія); захисники Паоло Мальдіні (Італія), Франц Бекенбауер (Німеччина), Карлес Пуйоль (Іспанія), Філіп Лам (Німеччина); півзахисники Зінедін Зідан (Франція), Андреа Пірло (Італія), Андрес Інієста (Іспанія); нападники Кріштіану Роналду (Португалія), Тьєррі Анрі (Франція), Марко ван Бастен (Нідерланди).

Одинадцять майстрів графіті з міжнародним ім'ям намалювали по одному футболісту. Характерні зображення гравців нанесли на тимчасові панелі перед садами Далле-Фужер, на вулиці Леона Фрапье в 20-му окрузі Парижі. Роботи будуть виставлені на загальний огляд у мерії міста в четвертому окрузі до 19 червня.

Склад збірної був визначений голосуванням на EURO2016.com і в Twitter. Вибирати можна було з 50 претендентів, які залишили яскравий слід в історії чемпіонатів Європи. Кандидат повинен відповідати хоча б двом з чотирьох критеріїв:

Грав хоча б у півфіналі чемпіонату Європи

Потрапляв у Символічну збірну турніру

Ставав кращим бомбардиром чемпіонату

Забив історично цінний гол, як, наприклад, Антонін Паненка на ЧЄ-1976, Марко ван Бастен на ЧЄ-88 або Давор Шукер на ЄВРО-96

Досягнення кандидатів на внутрішній арені, в єврокубках та інших міжнародних турнірах не враховувалися. До уваги бралися тільки досягнення на чемпіонатах Європи.