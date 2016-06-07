Напередодні Євро-2016: Іспанія зазнала несподіваної поразки від Грузії

Збірна Іспанії сенсаційно програла Грузії в останньому підготовчому матчі до чемпіонату Європи з рахунком 0:1.

Чемпіони Євро-2012 вийшли на поле в бойовому складі, але, незважаючи на колосальну територіальну перевагу, не змогли забити хоча б один м'яч у ворота суперника.

Єдиний гол у матчі провів півзахисник Торніке Окріашвілі, який раніше належав донецькому "Шахтарю". У чемпіонаті України він провів чотири роки, виступаючи в 2011-2014 рр. за одеський "Чорноморець" і маріупольський "Іллічівець" на правах оренди.

У ще одному матчі дня збірна Боснії і Герцеговини завдяки дублю форварда італійської "Чезени" Мілана Джурича здолала Японію.

Японія - Боснія і Герцеговина - 1:2 (0:1)

Голи: Кійотаке (28) - Джуріч (29, 66);

Іспанія - Грузія - 0:1 (0:1)

Гол: Окріашвілі (40).