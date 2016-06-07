Збірна України прибула у Францію для участі в Євро-2016 (фото)
16:11, 07 червня 2016Євро 2016
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Літак рейсом з Мілана приземлився в аеропорту Марселя.
Збірна України з футболу прибула на Євро-2016 / Фото Twitter Yevhen Konoplyanka
Сьогодні збірна України прибула до Франції для участі в чемпіонаті Європи з футболу 2016 року. Про це повідомляє Федерація футболу України на своїй сторінці в Twitter.
Літак з футболістами збірної прилетів в Марсель. Поряд з цим французьким містом знаходиться Екс-ан-Прованс, де під час Євро-2016 базуватимеся українська команда.
Разом з тим, як повідомляє Sport Arena, біля готелю "Ренесанс", куди сьогодні заселиться збірна, українських вболівальників немає. Натомість команду з прапорами України зустрічає майже весь персонал готелю.
Нагадаємо, перший матч на Євро-2016 Україна проведе проти збірної Німеччини. Гра відбудеться 12 червня в Ліллі.
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