Збірна України прибула у Францію для участі в Євро-2016 (фото)

Сьогодні збірна України прибула до Франції для участі в чемпіонаті Європи з футболу 2016 року. Про це повідомляє Федерація футболу України на своїй сторінці в Twitter.

Літак з футболістами збірної прилетів в Марсель. Поряд з цим французьким містом знаходиться Екс-ан-Прованс, де під час Євро-2016 базуватимеся українська команда.

Разом з тим, як повідомляє Sport Arena, біля готелю "Ренесанс", куди сьогодні заселиться збірна, українських вболівальників немає. Натомість команду з прапорами України зустрічає майже весь персонал готелю.

Нагадаємо, перший матч на Євро-2016 Україна проведе проти збірної Німеччини. Гра відбудеться 12 червня в Ліллі.