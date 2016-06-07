Капітан збірної Німеччини Швайнштайгер: "Україну не обіграти з рахунком 5:0"

Матчем проти збірної України в найближчу неділю діючі чемпіони світу починають свій шлях на Євро-2016, повідомляє Isport.

У Німеччині всі місцеві ЗМІ вже віддали перемогу своїй національній команді, однак 31-річний півзахисник вважає, що не варто очікувати легкої прогулянки.

«Перша гра не буде такою простою, як всі думають. Ми готові до всього. Головне для нас, рухатися поступово, від матчу до матчу. Всі команди хочуть проявити себе у грі проти чемпіонів світу. У України дуже технічна і хороша команда. Обіграти їх з рахунком 5:0 не вийде. Це буде важке протистояння», – сказав Швайнштайгер.

Швайнштайгер зовсім недавно відновився після важкої травми. У гравця був розрив зв'язки коліна. Найімовірніше, в неділю гравець не зможе провести повний матч за свою національну команду.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України виступає в групі з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.