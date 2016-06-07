Матч Україна - Польща на Євро перебуває під загрозою терористичної атаки

Одразу п'ять матчів Євро-2016 у Франції знаходяться під загрозою терористичної атаки, повідомляє Footbom з посиланням на інформаційне агентство France Presse, у розпорядженні якого опинилася доповідь служби безпеки.

Відповідно до джерела, серед цих матчів є гра за участю збірної України.

Список матчів, які перебувають під загрозою терористичної атаки:

11 червня. Марсель. Англія - Росія

12 червня. Париж. Туреччина - Хорватія

16 червня. Париж. Німеччина - Польща

16 червня. Ланс. Англія - Уельс

21 червня. Марсель. Україна - Польща

Читайте такожСБУ затримала угруповання, яке готувало теракти у Франції під час Євро-2016

Як повідомлялося раніше, за безпеку під час проведення чемпіонату Європи у Франції будуть відповідати 87 тисяч осіб. 42 тисячі з них є поліцейськими, 30 тисяч - військовими.

Чемпіонат Європи з футболу 2016 року пройде у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України на груповому етапі проведе матчі проти команд Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.