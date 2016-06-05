Україна потрапила до трійки найгірших футбольних націй Євро-2016

Україна зайняла 22-е місце серед країн-учасниць Євро-2016 за відсотком населення людей, які ходять на футбол. Рейтинг склав британський таблоїд Daily Mail.

За даними ЗМІ, в Україні проживає 42 850 000 людей, з яких футбольні матчі регулярно відвідують 121 384 людини. Це означає, що на футбол в Україні ходить 0,3% населення.

З таким показником Україна випередила лише Туреччину і Росію, де футбол відвідують, відповідно, 0,3% і 0,2% населення.

"Найфутбольнішою" країною називається Ісландія, де на матчі ходять 24 684 людини, які складають 7,5% населення країни. Також у п'ятірку потрапили Англія (3,2%), Швеція (2,3%), Бельгія (2,2%) і Португалія (2,2%).

Зазначимо, що згідно з даними української Прем'єр-ліги, найкращу домашню відвідуваність у минулому сезоні чемпіонату України мало київське "Динамо" з середньою підтримкою в 13 тисяч глядачів на НСК "Олімпійський".