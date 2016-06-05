Шевченко: "Впевнений, що збірна України здивує вас на Євро-2016"

Легендарний футболіст, а нині асистент головного тренера збірної України Андрій Шевченко вірить у те, що Україна зможе приємно здивувати на чемпіонаті Європи. Про це він сказав в інтерв'ю італійським ЗМІ, повідомляє Sport Arena.

"Впевнений, що збірна України на Євро-2016 вас здивує. Я б порекомендував стежити за Андрієм Ярмоленко і навіть запропонував би Мілану його підписати", - цитує Шевченка La Gazzetta dello Sport.

Крім того, колишній футболіст "Мілана" допустив, що в майбутньому може повернутися в Італію.

"Повернутися в Італію? Хто знає. Італія — мій другий дім. Але в даний час я повністю зосереджений на роботі в збірній України", — сказав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе перший матч на чемпіонаті Європи 12 червня, коли зіграє проти збірної Німеччини.