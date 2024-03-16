Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку на зимових Дефлімпійських іграх.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спортсменами національної дефлімпійської збірної команди України, яка здобула 19 медалей на ХХ зимових Дефлімпійських іграх у турецькому місті Ерзурумі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Зеленський нагородив переможців і призерів змагань, завдяки яким Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку та здобула рекордну кількість медалей.

Президент підкреслив, що для нього честь відзначати сьогодні українських спортсменів.

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"Ви додаєте Україні гордості, можливості пишатися людьми, силою українців та потужних українських досягнень", – наголосив він.

Зеленський також зауважив, що такі результати сприяють поверненню уваги до України у складний час війни, особливо коли вона певним чином розфокусована.

"І кожен, хто здобуває повагу світу до українського характеру та Української держави, допомагає всім нам. Допомагає народу вистояти. Допомагає вистояти нашим бійцям на фронті в боротьбі за нашу незалежність", – сказав президент.

Він привітав спортсменів та їхніх тренерів із цим надзвичайним переможним результатом.

"Попри всі складнощі ви змогли здобути для України першість. І важко оцінити, як це важливо сьогодні. Як важливо мати перемоги для України. Тому що та одна перемога, заради якої ми боремося, наші хлопці й дівчата віддають життя на фронті, та велика перемога, яка обов’язково буде, – вона складається з таких важливих днів, таких перемог, яку ви здобули", – наголосив глава держави.

Як зазначив Зеленський, такий історичний результат на Дефлімпійських іграх є ще одним доказом того, наскільки наші спортсмени та українці сильні, а український характер переважає будь-які виклики та обставини.

"Я дякую всім вам за волю до перемоги, за ваше вміння долати труднощі. За всю ту повагу, яку принесли ваші результати всім українцям, українському прапору, українському народу. Пишаюся вами надзвичайно. Слава Україні!" – підсумував президент.

Зеленський вручив спортсменам ордени "За заслуги" І, ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів і медалі "За працю і звитягу". Своєю чергою, спортсмени подарували президенту худі з форми національної дефлімпійської збірної.

Виступ України на зимових Дефлімпійських іграх-2024

Українська дефлімпійська збірна вперше стала світовим лідером у загальнокомандному заліку за кількістю золотих нагород. На ХХ зимових Дефлімпійських іграх синьо-жовта команда здобула 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові медалі, що на 8 нагород більше, ніж на попередніх аналогічних змаганнях.

В особистій першості українські спортсмени вибороли 11 медалей (6 золотих, 3 срібні та 2 бронзові), у командній першості – 8 медалей (4 золоті, 2 срібні та 2 бронзові).

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