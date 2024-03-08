До основного списку ввійшли 26 гравців, ще четверо перебуває в резервному переліку.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оприлюднив список гравців, які готуватимуться до березневих матчів національної команди. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Зазначається, що до основного списку ввійшли 26 гравців, ще четверо перебуває в резервному переліку.

Як відомо, 21 березня збірна України в Зениці в рамках півфіналу плей-офф відбору до Євро-2024 зіграє проти команди Боснії і Герцеговини, а в разі перемоги 26 березня проведе матч у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль-Ісландія.

Відео дня

Склад збірної України на березневі матчі

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар" Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Тим часом уже розпочався продаж квитків на півфінальний матч плей-офф відбору чемпіонату Європи 2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України. Один уболівальник може купити до чотирьох квитків.

Квитки продаються лише в український сектор і є іменними, тож в УАФ закликають уболівальників у процесі реєстрації вказувати вірні дані, а також бути готовими підтвердити їх даними із закордонного паспорту. Квитки буде надіслано вболівальникам на зареєстровану електронну адресу, їх потрібно буде обов’язково роздрукувати у форматі А4. Вартість квитка — 10 євро.

Останні новини футболу

Легенді світового футболу загрожує тривале тюремне ув'язнення. Прокуратура Мадрида має намір домогтися чотирьох років і дев'яти місяців тюремного ув'язнення для головного тренера "Реала" Карло Анчелотті. Причина - італійський фахівець обдурив податкові органи на суму більше ніж мільйон євро.

Згідно з обвинувальним висновком, Анчелотті у своїх податкових деклараціях відобразив тільки винагороду за особисту роботу, отриману від "Реала", і не вказав доходи, пов'язані з використанням іміджевих прав, які він передав іншим організаціям.

Також УНІАН повідомляв, що син Андрія Шевченка Крістіан отримав український паспорт і зможе грати за національну збірну. Процедура отримання громадянства тривала менш ніж два місяці.

Вас також можуть зацікавити новини:

"Шахтар" проводитиме домашні матчі з уболівальниками: що відомо

Вперше за 20 років: Україна буде представлена лише 4 клубами в єврокубках в сезоні 2025/26

Кріштіану Роналду дискваліфікували за непристойний жест на полі