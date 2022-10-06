Президент наголосив, що буде дуже символічним, коли три країни Європейського Союзу зможуть разом провести чемпіонат.

Президент Володимир Зеленський оцінює як доволі високий шанс на задоволення спільної заявки від Іспанії, Португалії та України на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні наприкінці 224-го дня війни.

"Разом з нашими друзями – Іспанією та Португалією – подаємо заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Це наша спільна заявка. Шанс на її задоволення доволі високий", - зазначив президент.

Відео дня

Водночас він наголосив, що справа не тільки в тому, що ці країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватися, щоб отримати право на проведення чемпіонату.

"Справа ще й у тому, що буде дуже символічним, коли три країни Європейського Союзу: Іспанія, Португалія та Україна, – зможуть разом провести чемпіонат світу", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку. Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

У 2030 році відзначатиметься сторіччя з часу проведення першого Чемпіонату світу з футболу.

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