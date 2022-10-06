Президент Володимир Зеленський оцінює як доволі високий шанс на задоволення спільної заявки від Іспанії, Португалії та України на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року.
Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні наприкінці 224-го дня війни.
"Разом з нашими друзями – Іспанією та Португалією – подаємо заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року. Це наша спільна заявка. Шанс на її задоволення доволі високий", - зазначив президент.
Водночас він наголосив, що справа не тільки в тому, що ці країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватися, щоб отримати право на проведення чемпіонату.
"Справа ще й у тому, що буде дуже символічним, коли три країни Європейського Союзу: Іспанія, Португалія та Україна, – зможуть разом провести чемпіонат світу", - підкреслив Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку. Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.
У 2030 році відзначатиметься сторіччя з часу проведення першого Чемпіонату світу з футболу.