У американця не витримали нерви.

Боєць з українським паспортом Василь Ломаченко та американський боксер Девін Хейні провели зважування напередодні їхнього бою, котрий має відбутися у Лас-Вегасі.

Хейні вирішив важитися одягнутим, але не вклався у ліміт легкої ваги (61,2 кг), показавши результат 61,3. Однак після того, як він скинув одяг на вагах було дозволено число – 61,1 кг.

Ломаченко з першого разу не вийшов за рамки ліміту – 61,2 кг.

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Але найбільш цікавим моментом зважування була дуель поглядів. Під час її проведення Хейні не витримав і відштовхнув Ломаченка. Василь не дав жодної різкої відповіді.

Згодом боксер з українським паспортом висловився про даний інцидент.

"Бо він боїться. Він боїться. Тепер я це побачив. 100%. Якщо хочеш щось довести, зроби це в рингу, зроби це чисто. А так, він постійно говорить про те, що я нібито б'юся брудно. Але зараз очевидно, хто з нас насправді брудний боєць", - сказав Ломаченко.

Бій між Хейні та Ломаченко: що відомо

Бій між американським та українським боксерами відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі, штат Невада на арені MGM Grand Garden.

Букмекери вважають, що перемогу здобуде Девін Хейні. Він ще жодного разу за свою боксерську кар’єру не програвав (29-0, 15 КО), а спеціалісти думають, що американець виграє в ювілейний, 30-й раз.

Уже відомі і приблизні призові за поєдинок. Ломаченко заробить трохи менше одного мільйона доларів.

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