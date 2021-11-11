Сергій Дерев'янченко поб'ється з домініканцем Карлосом Адамесом.

Відомий український боксер, колишній претендент на титул чемпіона світу в середній вазі Сергій Дерев'янченко повертається в ринг.

Досвідчений українець проведе бій в Лос-Анджелесі в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс - Ісаак Круз. Противником 36-річного боксера стане представник Домініканської Республіки Карлос Адамес (20-1, 16 КО).

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Відзначається, що Дерев'янченко спочатку повинен був битися з мексиканцем Хайме Мунгуєю, проте той відмовився від поєдинку.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Красюк, який є промоутером Олександра Усика, заявив, що Денис Беринчик стане наступним українським чемпіоном світу з боксу.

Сергій Дерев'янченко: кар'єра

Сергій Дерев'янченко тричі боксував за пояс чемпіона світу. В останньому поєдинку Сергій у вересні минулого року бився з Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) і поступився рішенням суддів.

Бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року.

Один з кращих боксерів за історію Всесвітньої серії боксу в любителях.

На професійному рингу дебютував у липні 2014 року в середній ваговій категорії, під піклуванням американського промоутера, Lou DiBella.

Автор: Володимир Медяник