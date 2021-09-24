Віталій Кличко порозмірковував щодо шансів Олександра Усика.

Легендарні боксери Володимир і Віталій Клички поділилися очікуваннями від бою між Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Кличко-молодший зробив відповідний допис у Twitter.

"В очікуванні захопливого поєдинку між Усиком та Джошуа. Не можу дочекатися цієї чемпіонської битви. Це змушує мене хвилюватися", - надрукував текст Володимир.

А ось міський голова Києва Віталій Кличко більш детально проаналізував шанси суперників. Його цитує Meta Ratings:

"Це буде найскладніший поєдинок в спортивній кар'єрі Усика. З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався. Шанси? Все залежить від нього - від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі. Тому що Джошуа вище за Усика і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою".

Нагадаємо, що бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін