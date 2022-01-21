Володимир Продивус зробив неоднозначну заяву.

Очільник Федерації боксу України (ФБУ) Володимир Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу (AIBA) Умар Кремльов вдвох записали відеоролик.

У спільному відео спортивні функціонери передають привіт усім мешканцям України та Росії, називаючи їх "єдиним народом".

"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?", - запитує у Продивуса Кремльов, а Володимир погоджується, підкресливши, що українці та росіяни є "єдиними слов'янами, єдиним народом, братами".

Нагадаємо, що у 2020 році Федерація боксу України підтримала кандидатуру генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова на виборах президента Міжнародної федерації аматорського боксу (AIBA).

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