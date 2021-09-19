Також Олександр Красюк не підтвердив, чи буде Анатолій Ломаченко в куту рингу.

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, поділився цікавими деталями організації поєдинку українського боксера з Ентоні Джошуа.

Красюка цитує Tribuna.

"Спочатку ми планували бій на кінець серпня - 26 або 27 числа. У той час стадіон "Тоттенхему" був опцією, тому що "Вемблі" був недоступний. Домовленість з "Тоттенхемом" була практично досягнута, тому вже не було сенсу міняти локацію. В принципі, на той момент не було й впевненості в ажіотажі. Але, як з'ясувалося, ми б і два "Вемблі" продали", - повідомив Красюк.

Нагадаємо, що 25 вересня на "Тоттенхем Хотспур Стедіум" у Лондоні Джошуа та Усик будуть між собою з'ясовувати, хто з них сильніший.

Також Красюк не підтвердив інформацію, що Анатолій Ломаченко буде в куту Усика у рингу.

"Для ESPN я дав коментар. Мене запитали, чи тренує Анатолій Ломаченко Олександра Усика, чи є він його тренером. Я сказав, що Анатолій Миколайович - наставник Усика ще з доолімпійських часів і залишається ним дотепер. Чи буде він біля рингу? Так, я сказав, що він буде біля рингу. Вони вже дали свою інтерпретацію, що ніби як в кутку, але про кут я нічого не говорив. Я просто сказав, що він буде біля рингу. Ми продовжуємо тримати інтригу", - зазначив Красюк.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін