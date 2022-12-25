Олександр Гвоздик планує провести бій у січні наступного року.

Колишній володар титулу WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик заявив, що відновлює професійну кар'єру.

35-річний боксер повідомив, що планує провести наступний бій вже в січні 2023 року.

"Я повертаюся, підтверджую це. У моєму випадку, на жаль, я не можу робити так... Я хотів би робити це так, як це робить Іван Редкач. Але я так не вмію. Тому я працюю над цим. Готуюся на січень зараз, є ще варіанти в березні.

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Але я не підписав контракт. Вже ці дати переносилися тричі. Зараз готуюся до січня. Опозиція не буде чемпіонською, топовою. Опозиція буде якась, щоб повернутися. Опозиція буде така, яку я повинен проходити легко для того, щоб повернути ті відчуття, які у мене повинні бути в рингу.

Потім, може, більш серйозне щось буде в березні. Але повторюю, я не хочу когось обнадіювати, що це буде 100%. Тому що мені вже давали три дати і всі три зірвалися. Тому, коли я підпишу контракт, першим ділом я виставлю пост з постером на мій бій-повернення. Але зараз це такий тизер, називайте, як хочете. Так, я готуюся, постійно тренуюся. Але досить складно знайти опонента і команду, з якою працювати.

Суперник відомий? Для вас ще ні. Для мене є варіанти. Не хочу переоцінювати себе, але, якщо це буде він, суперника я міг би описати трьома словами - маємо, що маємо", - сказав Гвоздик у коментарі ШИПШИНА ШОУ.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри у червні 2020 року.

Олександр Гвоздик: кар'єра і досягнення

Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпійських Ігор 2012 року, які проходили в Лондоні.

На профі-рингу українець провів 18 поєдинків, в яких здобув 17 перемог (14 - нокаутом) і зазнав однієї поразки.

У 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі.

Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року. Олександр програв Артуру Бетербієву бій за титули WBC і IBF в напівважкій вазі.

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