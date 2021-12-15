Тайсон Ф'юрі був серед претендентів на перемогу, але найкрасивіший удар виявився в Оскара Вальдеса.

Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала найкращим нокаутом 2021 року удар 30-річного мексиканця Оскара Вальдеса, який знищив свого співвітчизника Мігеля Берчельта.

Це був поєдинок за чемпіонський пояс WBC у першій легкій вазі - бій відбувся в лютому цього року.

У десятому раунді того протистояння в Лас-Вегасі Берчельт став жертвою контратаки Оскара і в непритомному стані упав на канвас. Мігеля одразу повезли до лікарні приводити до тями та робити ретельне обстеження. Непоправних наслідків для здоров'я не виявили, на велике щастя.

Серед номінантів були також Тайсон Ф'юрі, Сауль Альварес та інші боксери, проте переміг в голосуванні саме Вальдес.

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

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Автор: Артем Будрін