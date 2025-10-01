'Вороги можуть стати союзниками': Володимир Кличко заговорив про повернення на ринг

Фінальним поєдинком українця став бій проти Ентоні Джошуа у 2017 році, після якого спортсмен оголосив про завершення кар’єри.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко повісив боксерські рукавички на цвях у серпні 2017 року після поразки у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа. Втім, легендарний боксер несподівано натякнув на повернення в ринг.

Під час інтервʼю Youtube-каналу Норм.подкаст Кличко-молодший відповів, що для нього означає бути першим у своїй сфері.

"Іноді важливіше бути всередині процесу, ніж першим. Вислів "бути першим" відносний. Ти не можеш постійно бути першим. Неможливо. Бути першим довгий-довгий час — це можливо. Для цього тобі потрібні союзники, твоя команда. Також твої вороги можуть на якийсь час стати союзниками. Наприклад, мій останній поки що поєдинок був з Ентоні Джошуа — олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу. Він був моїм спаринг-партнером у підготовці до наступного бою. Мій майбутній суперник — тоді я цього ще не знав — був моїм союзником. Він мене готував. Він мене гарно підготував, я захистив титул і так далі. Я дуже вдячний, що він тоді погодився приїхати в мій табір", - сказав Кличко.

Боксер порівняв цей процес з кооперацією в економіці - коли конкуренти економічно співпрацюють, щоб вигнати з ринку третього.

Крім того, нещодавно Кличко-молодший підтвердив, що мав можливість провести другий бій з британцем після поразки, але вирішив не використовувати право на реванш.

"Так, у контракті був пункт про реванш. Знаєте чому він не пройшов? Тоді мені довелося ухвалювати багато рішень, і я не можу розповісти про все, що відбувалося за лаштунками. Але на той момент це було правильним вибором — зрозуміти це можна лише з часом. Коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Це мало велике значення не лише для моєї кар'єри, а й для життя загалом", — сказав Володимир.

Завершення карʼєри Кличка-молодшого

Володимир Кличко — український боксер, олімпійський чемпіон 1996 року, який упродовж двох десятиліть утримував провідні позиції у надважкій вазі. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, встановивши рекорд тривалості перебування у статусі чемпіона світу.

Кличко провів 69 боїв, з яких 64 виграв, здобувши репутацію одного з найуспішніших боксерів сучасності. Його фінальним поєдинком став бій проти Ентоні Джошуа у 2017 році, після якого спортсмен оголосив про завершення кар’єри.

