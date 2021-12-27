Євген Хитров втомився від спорту.

Український середньоваговик Євген Хитров оголосив, що його боксерська кар'єра добігає кінця.

Цитує Євгена Boxing Studio.

"На 95% я, швидше за все, завершив кар'єру. Я вже втомився боксувати, якщо чесно. Мені 33 роки, я почав боксувати, коли мені було 7. Усе своє свідоме життя, можна сказати. У юнацтві і на початку дорослого життя я постійно бився. Я не боксував 2,5-3 роки. Може, ще за гроші я вийду побоксувати. Але останні півроку я впевнений, що навіть за гроші не вийду боксувати", - сказав Хитров.

"У мене всього досить, хороші друзі, сім'я, оточення. Мені є чим зайнятися, я не бідна людина. Мене все влаштовує, я повернувся у свою країну і у своє місто для того, щоб ділитися своїм досвідом з поколінням, яке підростає та з молоддю, з дітьми, які починають свій шлях, як і я 25 років тому. Я отримав хороший досвід в США, мені є що розповісти, чим поділитися. Для цього я повернувся додому", - додав Євген.

Нагадаємо, що під час Олімпіади-2012 в Лондоні у Хитрова судді вкрали перемогу в скандальному поєдинку, віддавши несправедливим чином звитягу британцю Ентоні Огого.

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