Тарас Шелестюк повертається в ринг після тривалої паузи.

Бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк повернеться в ринг після тривалої паузи.

Про це Шелестюк повідомив на своїй сторінці в Instagram.

16 жовтня українець зустрінеться в рингу з 22-річним мексиканцем Рікардо Саласом (16-2, 11 КО). Бій пройде в Мексиці.

Шелестюк також повідомив про те, що підписав контракт з новими промоутерами - компанією "Probellum":

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"Нова глава в моїй боксерській кар'єрі. Нова можливість битися по всьому світу, щоб демонструвати мистецтво боксу і стати чемпіоном світу з компанією Probellum!".

Попереднього разу 35-річний Шелестюк вихід у ринг ще в січні 2020 року. Рішенням суддів він переміг Луїса Альберто Верона.

Тарас Шелестюк: кар'єра на профі-рингу

Шелестюк почав кар'єру в профі у 2013 році. Він провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (10 разів нокаутом), проте поки так і не дістався до боїв з відомими суперниками.

Через проблеми з менеджером, а також невиконання контрактних зобов'язань з боку промоутера, про які повідомляв сам Шелестюк, боксер не часто виходив у ринг в останні роки. З початку 2017 року він провів всього чотири бої.

Автор: Антон Дудар