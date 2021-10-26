55-річний Майк Тайсон повернеться в ринг у лютому.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон (50-6, 44 КО) повернеться в ринг у лютому 2022 року.

Про це сам американець розповів для The Sun.

"Я збираюся провести бій в лютому. Ми досить скептично ставимося до суперника, але це буде дійсно опонент, який мотивує", - сказав Майк.

ЗМІ повідомляли, що суперником Тайсона буде хтось з двох братів-відеоблогерів: або Логан Пол, або Джейк Пол. Це буде виставковий бій.

Нагадаємо, що в Тайсона зірвався виставковий бій з Евандером Холіфілдом. Боксери не домовилися через фінансові причини.

Майк Тайсон: боксерська кар'єра

У листопаді 2020 року Майк Тайсон провів виставковий бій проти екс-чемпіона в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса. Поєдинок завершився внічию.

До цього 55-річний Тайсон в попередній раз виходив на ринг у 2005 році.

На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок.

Тайсон володів поясами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Він був абсолютним чемпіоном з 1988 по 1990 роки.

Автор: Артем Будрін