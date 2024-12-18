Останній бій українець провів у травні 2024 року, тоді він нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

Український боксер Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Про це у соцмережі Х повідомив журналіст та інсайдер Майкл Бенсон.

Він нагадав, що Ломаченко неодноразово вигравав чемпіонські пояси в трьох вагових категоріях.

"Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робитиме у майбутньому", - написав Бенсон.

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Василь Ломаченко - останні новини

У жовтні інсайдер американського спортивного телеканалу ESPN Майк Коппінджер повідомив, що Василь Ломаченко подумує про завершення карʼєри. За його словами, команда американця Джервонта Девіса вела переговори про бій з Ломаченком, але вони не були результативними.

Про відмову українця від бою з Девісом стало відомо ще влітку . Тоді його менеджер Егіс Клімас пояснив це тим, що Ломаченко "не в настрої, у нього зараз немає мотивації", крім того, боксер хоче проводити більше часу із родиною.

36-річний Ломаченко розпочав професійну кар'єру боксера у 2013 році. На його рахунку 21 бій. Поразки він зазнав лише у трьох поєдинках.

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