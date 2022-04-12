Український боксер у Великобританії заробить банально менше грошей.

Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Лондоні.

Промоутер Джошуа Едді Хірн назвав причину цього рішення для Mirror.

"Якщо все складеться з контрактами та виплатами за право провести бій, то, чесно кажучи, нам буде дуже складно привезти Усика до Великобританії. Ми можемо подивитися на це з його точки зору: "Навіщо мені їхати до Англії за половину грошей?".

Ми не можемо вибрати місце, де Усику заплатять значно менше. Ми хочемо провести бій у Лондоні, це було б великою перевагою для Джошуа, але виплата за право організувати поєдинок генерує вдвічі більше грошей. Усик нізащо не дозволить влаштувати бій у Лондоні. Так що нам потрібно взяти це до уваги, але Джошуа просто хоче битися.

У нас є низка пропозицій та дат. Наразі ми вивчаємо контракти. Подивимося, де відбудеться бій, але гадаю, що за два тижні ми з усім розберемося", – сказав Хірн.

Раніше 35-річний кримчанин розповів, що розпочав підготовку до бою з Джошуа й пообіцяв після поєдинку повернутися в Україну.

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