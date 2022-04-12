Олександр Усик / фото REUTERS

Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Лондоні.

Промоутер Джошуа Едді Хірн назвав причину цього рішення для Mirror.

"Якщо все складеться з контрактами та виплатами за право провести бій, то, чесно кажучи, нам буде дуже складно привезти Усика до Великобританії. Ми можемо подивитися на це з його точки зору: "Навіщо мені їхати до Англії за половину грошей?".

Ми не можемо вибрати місце, де Усику заплатять значно менше. Ми хочемо провести бій у Лондоні, це було б великою перевагою для Джошуа, але виплата за право організувати поєдинок генерує вдвічі більше грошей. Усик нізащо не дозволить влаштувати бій у Лондоні. Так що нам потрібно взяти це до уваги, але Джошуа просто хоче битися.

У нас є низка пропозицій та дат. Наразі ми вивчаємо контракти. Подивимося, де відбудеться бій, але гадаю, що за два тижні ми з усім розберемося", – сказав Хірн.

Раніше 35-річний кримчанин розповів, що розпочав підготовку до бою з Джошуа й пообіцяв після поєдинку повернутися в Україну.

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Усик - Джошуа: що відомо про реванш

  • 25 вересня минулого року Усик переміг у Лондоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном хевівейту.
  • Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій має пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і наприкінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
  • Саудівська Аравія - дуже вірогідне місце проведення реваншу. Тривають перемовини з цього питання.