Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Лондоні.
Промоутер Джошуа Едді Хірн назвав причину цього рішення для Mirror.
"Якщо все складеться з контрактами та виплатами за право провести бій, то, чесно кажучи, нам буде дуже складно привезти Усика до Великобританії. Ми можемо подивитися на це з його точки зору: "Навіщо мені їхати до Англії за половину грошей?".
Ми не можемо вибрати місце, де Усику заплатять значно менше. Ми хочемо провести бій у Лондоні, це було б великою перевагою для Джошуа, але виплата за право організувати поєдинок генерує вдвічі більше грошей. Усик нізащо не дозволить влаштувати бій у Лондоні. Так що нам потрібно взяти це до уваги, але Джошуа просто хоче битися.
У нас є низка пропозицій та дат. Наразі ми вивчаємо контракти. Подивимося, де відбудеться бій, але гадаю, що за два тижні ми з усім розберемося", – сказав Хірн.
Раніше 35-річний кримчанин розповів, що розпочав підготовку до бою з Джошуа й пообіцяв після поєдинку повернутися в Україну.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- 25 вересня минулого року Усик переміг у Лондоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном хевівейту.
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій має пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і наприкінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
- Саудівська Аравія - дуже вірогідне місце проведення реваншу. Тривають перемовини з цього питання.