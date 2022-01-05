Британський ресурс talkSport сформував рейтинг найбільш очікуваних боксерських поєдинків 2022 року.
Знайшлося місце в топі і для українців.
Потенційний бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі зайняв другу позицію в даному топі від talkSport.
Ймовірна зустріч Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа за титул короля легкої ваги опинилася в топ-5 - на четвертому місці.
А найбільше боксерська спільнота очікує поєдинок між непереможними американцями Теренсом Кроуфордом та Ерролом Спенсом. Вони домінують у напівсередній вазі.
ТОП-10 БОЇВ 2022 РОКУ
1. Теренс Кроуфорд - Еррол Спенс
2. Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі
3. Сауль Альварес - Артур Бетербієв
4. Василь Ломаченко - Джордж Камбосос-молодший
5. Кеті Тейлор - Аманда Серрано
6. Девін Хейні - Джервонта Девіс
7. Джош Тейлор - Теофімо Лопес
8. Наоя Іноуе - Стівен Фултон
9. Геннадій Головкін - Кріс Юбенк-молодший
10. Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер
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