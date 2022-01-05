Перша сходинка дісталася потенційній битві двох американців.

Британський ресурс talkSport сформував рейтинг найбільш очікуваних боксерських поєдинків 2022 року.

Знайшлося місце в топі і для українців.

Потенційний бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі зайняв другу позицію в даному топі від talkSport.

Ймовірна зустріч Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа за титул короля легкої ваги опинилася в топ-5 - на четвертому місці.

А найбільше боксерська спільнота очікує поєдинок між непереможними американцями Теренсом Кроуфордом та Ерролом Спенсом. Вони домінують у напівсередній вазі.

ТОП-10 БОЇВ 2022 РОКУ

1. Теренс Кроуфорд - Еррол Спенс

2. Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі

3. Сауль Альварес - Артур Бетербієв

4. Василь Ломаченко - Джордж Камбосос-молодший

5. Кеті Тейлор - Аманда Серрано

6. Девін Хейні - Джервонта Девіс

7. Джош Тейлор - Теофімо Лопес

8. Наоя Іноуе - Стівен Фултон

9. Геннадій Головкін - Кріс Юбенк-молодший

10. Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер

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