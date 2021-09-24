Вболівальники припустили, що це своєрідний ритуал на фарт.

Олександр Усик здивував спільноту після дуелі поглядів з Ентоні Джошуа. 34-річний український боксер поцілував свого товариша й кума Василя Ломаченка.

Ломаченко прилетів до Лондона, щоб підтримати свого друга у мегапоєдинку, а журналісти скористалися нагодою взяти коментар у Василя. В момент інтерв'ю у кадрі з'явився Усик, який несподівано поцілував Ломаченка у вухо.

Василь здивувався, але продовжив спілкуватися з журналістами.

Бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

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Автор: Артем Будрін