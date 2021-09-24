Олександр Усик і Василь Ломаченко / фото instagram.com/lomus_shop
Олександр Усик здивував спільноту після дуелі поглядів з Ентоні Джошуа. 34-річний український боксер поцілував свого товариша й кума Василя Ломаченка.
Ломаченко прилетів до Лондона, щоб підтримати свого друга у мегапоєдинку, а журналісти скористалися нагодою взяти коментар у Василя. В момент інтерв'ю у кадрі з'явився Усик, який несподівано поцілував Ломаченка у вухо.
Василь здивувався, але продовжив спілкуватися з журналістами.
Бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.