Промоутер назвав ім'я суперника Усика для 'прощального бою'

Британський промоутер Едді Гірн оголосив ім'я наступного суперника Олександра Усика після того, як той відмовився від усіх чемпіонських титулів, повідомляє Boxingscene.
За словами Гірна, суперником українця стане американець.
"Наскільки я розумію, наступним суперником Усика стане Деонтей Вайлдер. Він хоче провести ще один великий бій і востаннє насолодитися моментом", – заявив промоутер.
Варто зазначити, що Усик ще наприкінці минулого року висловлював бажання зустрітися з Вайлдером на рингу, однак тоді переговори зайшли в глухий кут.
Останній раз Усик виходив на ринг у травні – проти кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбувся біля єгипетських пірамід у Гізі, і Олександр здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.
Наразі на рахунку українця 25 перемог, 16 з яких – нокаутом, і жодної поразки. Усик – єдиний боксер в історії, який тричі ставав абсолютним чемпіоном світу: одного разу в першій важкій вазі та двічі в суперважкій.
Відмова від титулів - що відомо
Раніше Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів, якими володіє. Таке рішення він пояснив бажанням дати шанс іншим бійцям, які вже тривалий час чекають у черзі на титульні поєдинки. Але чоловік наголосив, що відмова від поясів не означає його прощання з професійним спортом.
"В мене є Last Dance", - зауважив він, маючи на увазі принаймні ще один офіційний поєдинок.