Олександр благав зупинитися Дениса.

Український боксер Денис Берінчик, який незабаром проведе кулачний бій проти колишнього бійця змішаних єдиноборств російського походження Артема Лобова, розповів, що Олександр Усик хотів зупинити його та не допустити цей поєдинок.

За словами Берінчика, Олександр пропонував йому вдвічі більше грошей, ніж організатори кулачного бою, але Денис наполіг на своєму. 33-річний боксер в інтерв'ю Youtube каналу "Джентльмени" розказав про свій діалог з Усиком.

"Це правда, він є моїм старшим товаришем, він був капітаном нашої збірної, завжди раджуся з ним. Коли ми тільки перший раз сіли й проговорили, що є така пропозиція побитися на голих кулаках, я спочатку подумав: "Які кулаки?". Потім - "Який бокс, мені в кулаках цікаво".

"Вусатий каже: "Скільки там?" Я кажу, що стільки й стільки. Він погоджується, що хороша ідея. Через пару днів я зателефонував йому, попросив допомоги. Він каже: "Денисе, допомогти тобі можу, але я проти, суспільство наше спортивне теж проти".

"На момент цього дзвінка я ще не підписав контракт. Усик каже: "Скільки тобі дають? Даю удвічі більше, але зупинися". А я сказав: "Саню, вибач, зараз у мене є вудочка, я хочу зловити, а ти даєш мені рибу. Я не можу так", - зазначив Берінчик.

Берінчик - Лобов: перед боєм

Денис Берінчик викликав екс-бійця UFC Артема Лобова на кулачний бій після своєї перемоги в рингу над чилійським боксером.

Росіянин з ірландським паспортом Лобов відповів українцю, заявивши, що приймає виклик.

Пізніше Берінчик продовжив дражнити росіянина, а той назвав його "Набитим рекордом", натякаючи на рівень суперників українця.

Лобов провів у кулачних боях три поєдинки - у нього дві перемоги при одній поразці. Берінчик раніше в кулачних боях участі не брав.

У квітні Берінчик і Лобов провели дуель поглядів.

Бій з Лобовим був запланований на 19 червня, але через травму плеча у Берінчика зустріч перенесли на 24 липня.

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Автор: Артем Будрін