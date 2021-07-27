Тоні Беллью, якого Олександр Усик нокаутував, у захваті від нашого співвітчизника.

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Беллью вважає, що Ентоні Джошуа може постраждати від потужності свого майбутнього опонента - Олександра Усика.

38-річний британець похвалив українця в інтерв'ю для Boxing News 24/7.

"Усик б'є досить важко, щоб відправити мене на настил. Він особливий. Найкращий боєць, з яким я бився. У нього ідеальна техніка. Цей хлопець змушує людей мати смішний вигляд. Його робота ніг знаходиться на іншому рівні. Він фантастичний, феноменально обдарований в усьому, що робить".

"Ніхто не перебоксує Усика, навіть Ф'юрі. Суто через те, що його ноги настільки прудкі, що Тайсон трохи розгубиться. Якщо Джошуа дозволить створити занадто великий розрив, то Усик може вийти сухим з ​​води. Він велика і небезпечна загроза. Просто подумайте про його технічні здібності й про те, на що він здатний на боксерському рингу", - додав Беллью.

Нагадаємо, що у 2018-му році Усик нокаутував Беллью в 8-му раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в першому важкому дивізіоні. З Джошуа Олександр зустрінеться 25 вересня 2021 року в Лондоні.

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Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він вперше став в 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін