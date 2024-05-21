Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі під час неймовірного поєдинку в Ер-Ріяді.

Британський промоутер Френк Воррен, представник ексчемпіона світу за версією WBC у хевівейті Тайсона Ф'юрі прокоментував слова британця про те, що судді віддали перемогу у бою за абсолют Олександру Усику через війну в Україні, пише Sport.ua.

"У Тайсона біполярний розлад, такі люди говорять те, що думають. Ви бачили, що Тайсон цілував Усика після бою щонайменше тричі в лоб і в щоку. Ф’юрі казав у минулому, що завершує з боксом, але потім майже одразу повертався, це один із симптомів людей, у яких є ця жахлива хвороба", - пояснив Воррен.

Своєю чергою Тайсон Ф'юрі зазначив, що не знав, що поступається Олександру Усику в очках. За його словами, якщо б він це зрозумів, то одразу нокаутував би його, передає Sky Sports Boxing.

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"Для мене найголовніше - це отримати гроші та повеселитися. Я дякую Усику за бій, це був доволі близький бій. Я не можу оцінювати поєдинок поки я на рингу. Якби я знав, що програю за очками, то я б нокаутував Усика", - заявив ексчемпіон.

Бій Усик - Ф'юрі: що відомо

В ніч проти 19 травня український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Наприкінці дев’ятого раунду український боєць відправив британця у нокдаун. Врешті-решт Усик захистив пояси WBA, WBO та IBF і відібрав титул WBC у британця.

Своєю чергою після бою Ф'юрі відзначився скандальною заявою та сказав, що не погоджується з перемогою Усика.

"Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка перебуває у стані війни. Я вважаю, що я виграв той бій, я вважаю, що він виграв кілька раундів, але я виграв більшість із них. Не помиляйтесь, на мою думку, я виграв цей бій. У нас є умова про реванш. Я програв доброму маленькому чоловікові роздільним рішенням. Ми запускаємо його ще в жовтні. Молодець, Олександре", - підкреслив він.

Також авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, в якому Усик став новим лідером рейтингу, тобто найкращим боксером планети.

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