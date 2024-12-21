Уже зовсім скоро відбудеться другий бій між Усиком і Ф'юрі - що про нього потрібно знати.

У ніч з 21 на 22 грудня 2024 року відбудеться довгоочікуваний повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і британцем Тайсоном Ф'юрі. Він пройде на тій самій Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

На кону стоять три титули в суперважкій вазі (WBO, WBA і WBC), а також пам'ятний пояс від WBC, який присвячений 50-річчю легендарного бою між Джорджем Форманом і Мухаммедом Алі.

Усик буквально через місяць після перемоги добровільно відмовився від титулу за версією IBF, через що на кону не стоятиме статус абсолютного чемпіона.

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Трансляція бою Усик-Ф'юрі - що відомо

Подивитися його можна буде на платформі Megogo, якщо у вас при цьому є одна з підписок "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Сама трансляція розпочнеться о 18:50 за київським часом, однак перед поєдинком між Усиком та Ф'юрі очікується 8 протистоянь. Тож головне протистояння розпочнеться ближче до першої години ночі.

Прокоментує бій просто з місця подій Володимир Кобельков.

Перший поєдинок між Усиком і Ф'юрі

Нагадаємо, що перше дванадцятираундове протистояння між двома спортсменами відбулося 18 травня 2024 року. Тоді Олександр Усик, роздільним рішенням суддів (115-112 Усик, 114-113 Ф'юрі та 114-113 Усик), переміг і увійшов в історію, як перший абсолютний чемпіон у важкій вазі - після Леннокса Льюїса.

Раніше УНІАН повідомляв, що тренер Деонтея Вайлдера бачить переможцем у цьому поєдинку Тайсона Ф'юрі.

"Я просто думаю, що Усик занадто впертий, щоб Ф'юрі міг із ним миритися. Я думаю, що удари, які завдають тобі найбільше болю, - це удари, яких ти не бачиш", - зазначив він.

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