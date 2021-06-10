Боксери вийдуть в ринг у вересні.

Бій між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком може відбутися 25 вересня у Лондоні, попри те, що екс-тренер Володимира Кличка не вірить в такий сценарій.

Про це повідомив журналіст Кевін Іоле у Twitter.

За його інформацією, поєдинок між Джошуа та Усиком відбудеться 25 вересня. Очікується, що бій між українцем та британцем пройде на футбольному стадіоні "Тоттенхем Готспур", який вміщує 62 тис. глядачів.

Нагадаємо, що Усик потрапив в курйозну ситуацію після того, як посидів на залізничній колії.

Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

Вже озвучені дві ймовірні дати поєдинку.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу WBO, WBA, IBF і IBO.

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Автор: Артем Будрін