Едді Хірн розповів, як просуваються справи з організацією поєдинку.

Промоутер Едді Хірн розповів, коли планується провести реванш між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

Цитує Хірна Тalksport.

"У нас було чотири або п'ять пропозицій з усього світу щодо місця проведення бою. Це фактично роздільний бій, тому всі хочуть знати пропозиції, які приходять. Ми хотіли б провести реванш у Великобританії, але було багато серйозних пропозицій щодо організації бою за кордоном. У нас були пропозиції з декількох країн Близького Сходу та Америки.

Ми повинні сісти з Красюком (промоутер Усика - прим.) і обговорити ті пропозиції, які у нас були, і вибрати варіант, з яким будемо працювати. Ми хочемо, щоб бій відбувся до кінця червня, тому, ймовірно, реванш буде в середині або наприкінці місяця, пізніше всього - в першу суботу липня, 2 числа", - сказав Хірн.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.

Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.

Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають Великобританію, а також країни Близького Сходу.

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