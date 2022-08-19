В ніч з 20 на 21 серпня володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик зустрінеться в реванші з британцем Ентоні Джошуа.
Бій прийме багатофункціональний спортивний комплекс "Король Абдалла Спортс Сіті" в Джидді, Саудівська Аравія.
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На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO і IBO, які українець сенсаційно відібрав у Джошуа у вересні минулого року, а також титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
Основний кард турніру з головним боєм Усик - Джошуа
- Олександр Усик ( 19-0-0) - Ентоні Джошуа (24-2-0)
- Каллум Сміт (28-1-0) - Матьє Бодерлік (21-0-0)
- Філіп Хргович (14-0-0) - Чжан Чжілей (24-0-1)
- Баду Джек (26-3-3) - Річард Рівера (21-0-0)
Реванш Усик - Джошуа - це головний бій 2022-го року. Трансляцію поєдинку покажуть у більш ніж 190 країнах світу.
Усик - Джошуа: трансляція
В Україні бій в прямому ефірі можна буде подивитися безкоштовно, так як Усик викупив права на телетрансляцію і передав їх українським мовникам.
Трансляція бою відбудеться на телеканалі "2+2". Подивитися бій на "2+2" також зможуть абоненти платформи Київстар ТБ, вибравши телеканал у списку трансляторів.
Реванш можна буде переглянути і на регіональних каналах "Суспільного".
Вечір боксу розпочнеться о 18:00 з поєдинків андеркарду, а головний бій запланований орієнтовно на 23:00 за Києвом.
Нагадаємо, перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року в Лондоні і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.
Тоді українець відібрав у Джошуа титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super і WBO.
Варто відзначити, що Олександр Усик вже гарантував собі рекордний гонорар у кар'єрі. За бій-реванш з Джошуа українець отримає 40 мільйонів доларів, як і його опонент. Також обидва боксери отримають відсотки від продажу платних трансляцій (PPV).
Усик - Джошуа: профайл боксерів
- І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.
- 35-річний Усик на професійному рингу провів 19 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.
- 32-річний Джошуа в профі провів 26 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 2 поразки.
- Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.