Свою заяву наставник Дюбуа пояснив, зокрема, віком боксерів.

Тренер британського боксера Даніеля Дюбуа напередодні його бою з українцем Олександром Усиком висловив упевненість у перемозі свого підопічного. Дон Чарльз вважає, що під час реваншу Дюбуа нокаутує суперника.

Про це пише Boxing Scene. Свій прогноз наставник британського боксера пояснив, зокрема, віком – Дюбуа молодший за Усика на 11 років.

"На мою думку, Усик зустрічається з Даніелем не в той час для нього, а Дюбуа – у потрібний час для себе. У цьому віці – ти у своїй найкращій формі, як і будь-який чоловік. Ми всі у своїй найкращій формі, коли нам 27 років. Фізично та психологічно Даніель Дюбуа перебуває у дуже хорошому стані.У моїй мрії [бій] завершується на користь Даніеля Дюбуа як завжди. Він виграє цей бій рішуче, нокаутом", – заявив тренер.

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При цьому Дон Чарльз зауважив, що Усик – "легенда, незалежно від того, що станеться".

"Коли Даніель переможе його, то увійде до списку найвеличніших. [Усику] більше нічого не потрібно доводити", – сказав наставник британця.

Бій Усик – Дюбуа 2

Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться у ніч на 20 липня. Вони зустрінуться на рингу на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. До бою українець підійде в якості чемпіона світу за версіями WBA, WBO та WBC.

17 липня відбулася зустріч між боксерами. Вони провели битву поглядів.

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