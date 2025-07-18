Букмекери називають Усика фаворитом цього бою.

Український боксер, колишній чемпіон світу у напівсередній вазі за версіями WBA, IBF International, EBU-EE та WBA Intercontinental В’ячеслав Сенченко очікує видовищного та напруженого поєдинку в Лондоні, де на стадіоні "Вемблі" зустрінуться українець Олександр Усик та британський боксер Даніель Дюбуа.

У коментарі журналісту NV він спрогнозував, що Дюбуа буде робити акцент на ударах по тулубу Усика. "Як у першому бою намагався туди пробивати – так і зараз це повториться. Цілком можливо, що удари знову будуть "на межі" – в область пояса або трохи нижче. Я очікую, що такі моменти будуть. Усе може бути – і чисті удари, і знову по гумці. Думаю, акцент на корпус буде помітним", – сказав він.

За словами Сенченка, той факт, що бій відбудеться на території суперника, на українця не вплине ніяк, адже місце поєдинку "для нього вже давно не має значення".

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Говорячи про подальший шлях українського чемпіона, Сенченко нагадав, що Усик вже оголошував про плани провести ще один поєдинок після бою з Дюбуа.

"Усе залежатиме від нього. Важко сказати, хто може стати його наступним суперником. Можливо, хтось із молодих, скажімо, Ітаума – хоча навряд чи він погодиться на такий бій, ще надто молодий. Цілком імовірним виглядає третій бій із Ф’юрі – якщо Тайсон переможе Джошуа. Це було б цікаво. Тож, думаю, ще один бій точно буде", – сказав він.

Усик – Дюбуа 2

Поєдинок-реванш між британським боксером Даніелем Дюбуа та українцем Олександром Усиком розпочнеться 19 липня у Лондоні. Старт – орієнтовно о 23:30.

38-річний усик вийде на ринг у статусі чинного чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO в суперважкій вазі. Він провів на професійному рингу 23 бої, усі з яких завершилися для нього перемогою (13 нокаутом).

27-річний Дюбуа, своєю чергою, є чинним чемпіоном світу за версією IBF. З 24 боїв на професійному рингу він виграв 22, з яких 21 нокаутом.

Букмекери називають Усика фаворитом цього бою.

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