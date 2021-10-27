Ентоні Джошуа пояснив, чому він не відмовиться від реваншу.

Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа готовий боксувати з Олександром Усиком у Києві.

Британець зробив таку заяву під час інтерв'ю Ютуб-каналу IFL TV.

"Де буде бій - вирішують менеджери. Я справді приїхав би в Україну, якщо це потрібно. Але оскільки Усик - чемпіон і захоче на цьому більше заробити, то обиратиме місце реваншу. Проте мені все одно куди їхати. Я приїду перемагати", - зухвало сказав Джошуа.

"Усик - зараз бог у боксі. Я хочу з ним битися. Він чемпіон світу в суперважкій вазі. І якщо хтось каже, що мені не потрібно з ним більше битися, то вони, мабуть, не знають мене. Я так довго вчився і набирався досвіду за всю свою кар'єру. І знаходжуся на такому рівні - повірте, тут дуже непросто бути. А проміжний бій для розігрівання? Та не потрібний мені ніякий бій для розігріву", - додав Ентоні.

"Бокс - це спорт воїнів, вони знаходяться завжди на передовій. Уявіть собі, щоб хтось з великих чемпіонів минулих років заявив, мовляв, не потрібний реванш, потрібні бої для розігріву. Що б про нього сказали: "Цей хлопець взагалі воїн?", - пояснив Джошуа.

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Автор: Артем Будрін