Олександр Гвоздик підтримує себе в хорошій формі і готовий повернутися в ринг.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик розглядає варіант з поверненням на ринг.

34-річний український спортсмен заявив, що хотів би битися з кращим боксером незалежно від категорії – мексиканцем Саулем Альваресом.

Про це українець розповів в інтерв'ю Boxing Studio. Призер Олімпіади-2012 вважає, що здатний дати конкурентний бій будь-якому супернику.

"Навіщо повертатися? Бути просто середнячком мені не хочеться. Якщо я був чемпіоном світу, то і хочу бути чемпіоном. А не просто перебувати серед кращих і говорити, що я стану чемпіоном. Я завжди намагаюся дивитися на речі реально і думати головою.

Вискочити за великим чеком? Будь-хто погодиться. Я вже говорив, Якщо Сауль Альварес запропонує бій, я хоч завтра готовий боксувати", - висловився Гвоздик.

Читайте такожВетеран боксу на третій секунді раунду "вирубив" нокаутом чемпіона світу (відео)Українець зазначив, що він підтримує себе у формі, проводить спаринги і він вважає, що готовий повернутися на ринг.

"Я ходжу в зал, тренуюся, проводжу спаринги. І мені здається, що я цілком можу [вийти на бій]. Але на сьогодні у мене інші пріоритети. Якщо серйозно, я не мрію ще 10 років життя віддати цьому. Але я перебуваю в хорошій формі і цілком можу повернутися", - підсумував Олександр.

Варто відзначити, що Сауль Альварес виступає в середньому (до 72,6 кг) або другій середній вазі (до 76,2 кг). Так що для можливого поєдинку з мексиканцем Гвоздику доведеться істотно скинути вагу.

Олександр Гвоздик: кар'єра

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. А на професійному рингу він провів 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка). Він володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який відібрав у Адоніса Стівенсона.

Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року, програвши росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC і IBF в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Влітку 2020 року 34-річний українець вирішив завершити кар'єру, а потім пояснив своє рішення.

Автор: Володимир Медяник