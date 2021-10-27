Олександр Гвоздик провів би поєдинок з Саулем Альваресом якби була така нагода.

Олександр Гвоздик не проти повернутися на ринг заради поєдинку з першим номером рейтингу найкращих боксерів світу Саулем Альваресом.

Про це українець заявив у інтерв'ю для ESNews.

"Бій із "Канело" (прізвисько Альвареса - прим.) був би великим для мене. Якби він дав мені таку можливість, то завтра я повернувся б на ринг", - повідомив Гвоздик.

Тренер Альвареса Роберт Гарсія сказав, що поєдинок з українцем міг би бути цікавий для лідера рейтингу найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring:

"Гвоздик пішов з боксу, коли він міг зайняти становище, в якому "Канело" захотів би побитися з ним".

Альварес є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC, WBA та WBO. У 2019 році мексиканець нокаутував росіянина Сергія Ковальова та став чемпіоном світу WBO у напівважкій вазі.

Олександр Гвоздик: кар'єра

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. А на професійному рингу він провів 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка). Він володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який відібрав у Адоніса Стівенсона.

Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року, програвши росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC і IBF в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Влітку 2020 року 34-річний українець вирішив завершити кар'єру, а потім пояснив своє рішення.

При цьому Гвоздик не став виключати повернення в бокс.

Автор: Артем Будрін