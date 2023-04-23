Баколе при одній поразці має 19 перемог і тепер він викликав на бій Ентоні Джошуа.

Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький зазнав першої поразки на професійному ринзі.

У польському Жешуві 33-річний Шевадзуцький зустрічався з конголезцем Мартіном Баколе (19-1, 14 КО). Вже в другому раунді українець побував у нокдауні, а під час третьої трихвилинки суддя зупинив поєдинок і зафіксував технічний нокаут.

Шевадзуцький раніше здобув 10 поспіль перемог, з яких 8 – нокаутом. Баколе при одній поразці має 19 перемог і тепер він викликав на бій Джошуа.

"Я вчився у Ф’юрі, Усика та Джошуа. Тепер я готовий битися з ними. Я більш ніж готовий до того, щоб моя команда влаштувала для мене великий бій, бо вже не можу більше чекати. Я зрозумів, як зупинити Джошуа. Він не хоче опинитися під тиском на ближній дистанції. Я буду тиснути на Джошуа – він здасться", - заявив Баколе після перемоги.

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