Анна Лисенко у чвертьфіналі поступилася представниці Туреччини.

Українка Анна Лисенко зупинилася на стадії чвертьфіналу олімпійського турніру з боксу. Їй завадила вийти до півфіналу турецька боксерка Бусеназ Сюрменелі.

Суперниці, які виступають у ваговій категорії до 69 кг, в п'яти раундах боролися за путівку до 1/2 фіналу. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобула Сюрменелі.

Зауважимо, що в боксі півфіналіст вже гарантує собі щонайменше бронзову медаль, оскільки в цій дисципліні не проводять поєдинки за третє місце. Таким чином, наша співвітчизниця зупинилася за крок від медалі Олімпіади-2020.

Україна на боксерському турнірі Олімпіади-2020

Лисенко на стадії 1/8 фіналу впевнено перемогла представницю Марокко.

Микола Буценко і Ярослав Харциз програли на стадії 1/16 фіналу та покинули змагання у першому колі.

Цотне Рогава в 1/8 фіналу поступився британському боксеру та теж вибув зі змагань.

Олександр Хижняк в 1/8 фіналу здолав японця, а тепер готується 1 серпня провести бій з представником Домініканської республіки за право потрапити до півфіналу.

Автор: Артем Будрін