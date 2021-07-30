Бусеназ Сюрменелі - Анна Лисенко / фото REUTERS
Українка Анна Лисенко зупинилася на стадії чвертьфіналу олімпійського турніру з боксу. Їй завадила вийти до півфіналу турецька боксерка Бусеназ Сюрменелі.
Суперниці, які виступають у ваговій категорії до 69 кг, в п'яти раундах боролися за путівку до 1/2 фіналу. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобула Сюрменелі.
Зауважимо, що в боксі півфіналіст вже гарантує собі щонайменше бронзову медаль, оскільки в цій дисципліні не проводять поєдинки за третє місце. Таким чином, наша співвітчизниця зупинилася за крок від медалі Олімпіади-2020.
фото REUTERS
Україна на боксерському турнірі Олімпіади-2020
- Лисенко на стадії 1/8 фіналу впевнено перемогла представницю Марокко.
- Микола Буценко і Ярослав Харциз програли на стадії 1/16 фіналу та покинули змагання у першому колі.
- Цотне Рогава в 1/8 фіналу поступився британському боксеру та теж вибув зі змагань.
- Олександр Хижняк в 1/8 фіналу здолав японця, а тепер готується 1 серпня провести бій з представником Домініканської республіки за право потрапити до півфіналу.