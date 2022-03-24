Юрій Захарєєв переміг у ваговій категорії до 71 кг.

Чинний чемпіон світу з боксу українець Юрій Захареев став переможцем молодіжного чемпіонату Європи, який проходив у Хорватії.

Український боксер став кращим у ваговій категорії до 71 кг. У фіналі Захарєєв впевнено переміг представника Уельсу Крофта Гарана.

На срібну сходинку п'єдесталу чемпіонату континенту піднялися українці Андрій Юхимович (48 кг), Максим Власюк (60 кг) та Іван Сапун (86 кг), бронзові нагороди дісталися Ельміру Набієву (54 кг) та Василю Ткачуку (понад 92 кг).

Серед дівчат золоту медаль завоювала представниця України Кароліна Махно. Спортсменка виступає у ваговій категорії до 75 кілограмів. У фіналі українка перемогла представницю Ірландії Карабін Ейбхе.

Бронзовими призерами чемпіонату континенту стали Ольга Шалімова (48 кг), Сабіна Новосад (52 кг) та Олеся Крисюк (81 кг).

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