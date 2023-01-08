Причиною смерті Карлоса Роберто де Олівейри став рак кишечника.

У неділю, 8 січня, у віці 68 років помер легендарний екс-нападник збірної Бразилії і клубу "Васко да Гама" Карлос Роберто де Олівейра, відомий також під прізвиськом Динаміт.

Причиною смерті знаменитого футболіста став рак кишечника.

Трагічну звістку повідомила прес-служба бразильського футбольного клубу "Васко да Гама".

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"Клуб "Васко да Гама" з жалем повідомляє про смерть найбільшого ідола в історії клубу, Карлоса Роберто де Олівейри, Динаміта, у віці 68 років через рак кишечника.

Найвеличніший з усіх, ваша спадщина вічна. Вплив на покоління, які десятиліттями стежили за футболом, безмежний. Спасибі за все, Роберто, ми любимо тебе", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 29 грудня у віці 82 років пішов з життя бразильський король футболу Пеле, який виграв рекордні три чемпіонати світу зі збірною Бразилії і був видатним спортсменом минулого століття.

Карлос Роберто де Олівейра: досягнення та кар'єра

Роберто де Олівейра виступав за "Васко да Гама" з 1971 по 1979 і c 1980 по 1993 рік. Він є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів (1110) і забитих голів (708).

Разом з командою Динаміт ставав чемпіоном Бразилії в 1974 році.

Своє прізвисько нападник отримав завдяки голу в дебютному матчі за "Васко да Гама" на стадіоні "Маракана", одна з газет на наступний день вийшла з заголовком "Хлопчик-динаміт вибухає на "Маракані".

Також Динаміт виступав за іспанську "Барселону", бразильські "Португезу" і "Кампу Гранді".

У складі національної збірної Бразилії Роберто де Олівейра зіграв 47 матчів і забив 25 голів. З національною командою він став бронзовим призером чемпіонату світу (1978), виграв срібло (1983) і бронзу (1975) Кубка Америки. На ЧС-1978 року став найкращим бомбардиром збірної Бразилії, забивши три м'ячі.

У 1992 році завершив спортивну кар'єру.

З 2008 по 2014 рік Карлос Роберто де Олівейра займав пост президента "Васко да Гама", за цей час клуб виграв Кубок Бразилії і другий за силою дивізіон першості країни.

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