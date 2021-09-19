Менні Пак'яо прагне стати президентом Філіппін.

Екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо офіційно висунув свою кандидатуру на пост президента Філіппін.

Про це повідомляє Reuters.

Восени 2020 року Пак'яо очолив правлячу партію країни НДП-Лабан. Обирати голову держави громадяни Філіппін будуть 9 травня 2022 року.

22 серпня в Лас-Вегасі Пак'яо поступився одноголосним рішенням суддів чемпіонові WBA в напівсередній вазі Йорденісу Угасу, після чого оголосив, що, ймовірно, завершить кар'єру.

Менні Пак'яо: кар'єра і досягнення

42-річний Пак'яо провів на рингу 72 поєдинки. На його рахунку 62 перемоги (39-нокаутом), 8 поразок і 2 нічиї.

Пак'яо - єдиний боксер, якому вдалося стати чемпіоном світу у восьми різних вагових категоріях.

Філіппінець визнавався найкращим боксером року незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring в період з 2008 по 2011 роки.

У 2019 році Пак'яо завоював пояс WBA Super, але в січні 2021-го був позбавлений титулу через тривалий простій.

Автор: Артем Будрін