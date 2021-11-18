Андрій Руденко вийде в ринг проти росіянина Мурата Гассієва.

Промоутер Олексій Авсєцин повідомив дату і місце наступного поєдинку російського важковаговика Мурата Гассієва, котрий у своїй кар'єрі програв лише одного разу - українцю Олександру Усику.

Про це повідомляє "Матч ТВ".

"Мурат Гассієв 25 грудня в Сочі проведе бій з українцем Андрієм Руденком за пояс IBF Intercontinental", - зазначив Авсєцин.

28-річний Гассієв в жовтні 2020-го покинув крузервейт та дебютував у важкій вазі. Мурат в новому для себе дивізіоні нокаутував Нурі Сефері та Міхаеля Валліша.

38-річний уродженець Дніпра Руденко здобув 34 перемоги у своїй кар'єрі при п'яти поразках. У 2017 році українець в Москві програв Олександру Повєткіну.

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Автор: Артем Будрін