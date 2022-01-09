Спортсмен з Новосибірська не прийшов до тями в лікарні.

Російсько-вірменський боксер суперсередньої ваги Арест Саакян помер через травми, які він отримав у бою з Ігорем Семерніном.

Спортсмен взяв участь у боксерському турнірі Королі нокаутів в Тольятті (Росія), який проходив 26 грудня.

У восьмому раунді Семернін потужно вразив Саакяна серією ударів біля канатів, після того той звалився на канвас. Прямо з рингу потерпілого забрали в лікарню.

Читайте такожБоєць MMA притиснув суперника в сітку та за 10 секунд яскраво нокаутував (відео)У лікарні спортсмену провели операцію, після чого стався набряк головного мозку. Саакян провів у комі 10 днів і так і не прийшов до тями. Про це повідомила сестра загиблого в Instagram.

Відео нокауту (не для людей зі слабкими нервами)

Арест Саакян був 26 років. Відповідно до інформації на сайті BoxRec, на рахунку 6 перемог і 3 поразки в професійному боксі. Саакян народився в Варденісі (Вірменія), а жив у Новосибірську і виступав за це місто. Перші чотири бою він провів у Таїланді, решта п'ять - в Росії.

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