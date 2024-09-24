За словами Красюка, ймовірність проведення реваншу між українським боксером Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа існує.

Ймовірність проведення реваншу між українським боксером Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа існує. Про це у коментарі Pro Boxing Fans сказав промоутер Усика Олександр Красюк.

"Чому б і ні? У першому поєдинку були деякі питання", – сказав Красюк.

При цьому, за його словами, в Усика "є родина, у нього є багато речей, які він має робити".

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"Він має думати про своє здоров'я, він має думати про своє майбутнє, йому треба взяти перерву і ухвалити важливе рішення щодо того, що він робитиме далі. Зараз не час обговорювати це"

Як відомо, днями британець Даніель Дюбуа сенсаційно переміг свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Протистояння Усика з Дюбуа

У серпні 2023 року український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Даніелем Дюбуа. Нокаутувавши британця, він вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі і зберіг усі 5 своїх чемпіонських поясів.

Згодом, 21 грудня, Усик вдруге зустрівся з Тайсоном Ф’юрі і здобув перемогу, відстоявши своє звання.

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