Щоправда, Ентоні Джошуа може бути проти.

Легендарний очільник Top Rank Боб Арум спонукає Ентоні Джошуа відмовитися від реваншу з Олександром Усиком.

Про це повідомляє Mirror.

Арум вважає, що буде краще, якщо Джошуа дозволить українцю побитись за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з переможцем бою Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер.

"Якщо Ф'юрі виграє у Вайлдера, то, можливо, всі зроблять розумно і дадуть можливість влаштувати бій за звання абсолютного чемпіона між Ф'юрі і Усиком, з тією умовою, що Джошуа зустрінеться з переможцем. Кожен отримає свій шматок, хіба це погано? Я вважаю це розумним. Все залежить від Джошуа. Потрібно бути реалістом, його шанси в поєдинку-реванші невеликі. Йому потрібен ще один бій, новий тренер", - сказав Арум.

Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у бою проти Вайлдера.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик відстрочив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, коли він може відбутися.

Водночас чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером. Він відбудеться 9 жовтня.

Автор: Артем Будрін